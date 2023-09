Universidade Federal de Catalão (GO) abre concurso com 72 vagas

567

(foto: Welliton Alves/UFCAT)

Das vagas

Ensino médio/técnico

Assistente em Administração

Técnico de laboratório/Área: administração

Técnico de laboratório/Área: arquivo

Técnico de laboratório/Área: audiovisual

Técnico de laboratório/Área: brinquedoteca

Técnico de laboratório/Área: ciências da natureza

Técnico de laboratório/Área: desenvolvimento comunitário

Técnico de laboratório/Área: eletromecânica

Técnico de laboratório/Área: física

Técnico de laboratório/Área: geoprocessamento

Técnico de laboratório/Área: informática

Técnico de laboratório/Área: mecânica

Técnico de laboratório/Área: multimeios Didáticos

Técnico de laboratório/Área: multimídia

Técnico de laboratório/Área: química

Técnico de Tecnologia da Informação

Técnico em contabilidade

Ensino superior

Administrador

Analista de tecnologia da informação

Assistente social

Auditor

Bibliotecário-documentalista

Contador

Engenheiro/Área: civil

Engenheiro/Área: elétrica

Psicólogo/Área: clínica e da saúde

Psicólogo/Área: organizacional *Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes

Foi publicado nesta sexta-feira (15/9) o edital de abertura do concurso público para a carreira de técnico-administrativo em educação da Universidade Federal de Catalão (UFCAT). O certame oferta 72 vagas para cargos de nível médio ou técnico e superior. O valor da remuneração varia entre R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92.A seleção será realizada por meio de uma única etapa, a prova objetiva, composta de 50 questões do tipo múltipla escolha com quatro alternativas (A, B, C, D), das quais apenas uma é correta. O exame está previsto para ser realizado em 19 de novembro no período matutino (para os cargos de superior) e vespertino (para os cargos de nível médio/técnico).A inscrição deverá ser realizada por meio do site da banca organizadora, Instituto Verbena , no prazo entre 5 a 30 de outubro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 120,00, para os cargos de nível médio ou técnico, e R$ 140,00 para os cargos de nível superior.