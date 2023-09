Alexânia lança editais com mais de 500 vagas; provas em Goiás e Brasília

567

(foto: Marcos Santos/USP Imagens)

A P refeitura de Alexânia/GO (cidade a cerca de 90km de Brasília) lançou, neste inicío de setembro, dois concursos públicos para provimento de vagas e formação de cadastro reserva a cargos que exigem ensino superior. Ambos os certames serão organizados pelo Instituto Ibest. As inscrições serão abertas em outubro.

Em ambos os certames, as provas objetiva e discursiva serão aplicadas nas seguintes cidades: Alexânia/GO, Anápolis/GO e Brasília/DF. Veja mais detalhes das seleções a seguir:

Edital para servidor

O edital de abertura oferta 112 vagas para agente municipal de trânsito, auditores fiscais de tributos municipais, de obras e posturas, de vigilância sanitária e de meio ambiente, analista ambiental e controlador interno. Os salários variam de R$ 3.702,65 a R$ 5.501,08.



O cargo de agente municipal de trânsito, além de exigir ensino superior complerto, também requer Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria “B” ou superior.



Compõem o certame: provas objetiva e discursiva, avaliação de títulos e curso de formação. A aplicação das provas está prevista para 10 de dezembro.



A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será composta de 120 questões. O julgamento de cada item será CERTO ou ERRADO, de acordo com o comando a que se refere a questão. Já o exame discursivo consiste na redação de texto dissertativo de, no mínimo, 20 linhas e, no máximo, 30 linhas e valerá 10 pontos.



O período de inscrição ficará aberto entre 16 de outubro a 10 novembro. Interessados poderão se inscrever por meio da página oficial do concurso. O valor da taxa de inscrição varia de acordo com o cargo escolhido, podendo chegar a R$ 150.

Edital para professor



A outra seleção oferta 400 vagas para o cargo de de professor. O concurso compreenderá as seguintes fases: provas objetiva e discursiva e avaliação de títulos. O período de inscrições ficará aberto entre 5 e 31 de outubro. As inscrições devem ser realizadas por meio do site da banca organizadora do concurso e custam R$ 120.



A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será composta de 120 questões. O julgamento de cada item será CERTO ou ERRADO, de acordo com o comando a que se refere a questão. Já o exame discursivo consiste na redação de texto dissertativo de, no mínimo, 20 linhas e, no máximo, 30 linhas e valerá 10 pontos. Os exames serão realizados na data provável de 3 de dezembro.



O valor da remuneração é de R$ 3.481,18 para carga horária de 30 horas semanais. Aprovados atuarão na Educação Infantil e Ensino Fundamental I.

*Estagiária sob supervisão de Lorena Pacheco