Concurso MEC: confira o que mudou com a segunda retificação

concurso para o Ministério da Educação foi retificado pela segunda vez. Segundo o edital de retificação foram alterados a numeração dos conhecimentos específicos acerca de Fundamentos da Educação, constantes do subitem 13.2.1, bem como de datas constantes do Anexo I – Cronograma Previsto.

Com a mudança, a consulta à situação provisória da solicitação de isenção de taxa de inscrição ficará disponível às 23 horas e 59 minutos desta terça-feira (5/9), assim como a prazo para a interposição de recursos contra o indeferimento da solicitação de isenção de taxa de inscrição.

O certame oferta 220 oportunidades destinadas à carreira de técnico em assuntos educacionais, cargo que exige nível superior em qualquer área de formação. Para tomar posse da carreira, é necessário ter concluído curso de nível superior em qualquer área, fornecido por instituição reconhecida pelo MEC.



A seleção será composta por provas objetiva e discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório. Os exames terão a duração de 4h30 e serão aplicados provavelmente em 8 de outubro.



A carga horária é de 40 horas semanais com salário inicial de R$ 6.255,90, composto pelo vencimento básico de R$ 2.419,90, acrescido de gratificação de desempenho do plano geral de cargos do poder executivo de R$ 3.836.



