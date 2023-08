Prefeitura de Anápolis lança seleção com 292 vagas para a Saúde

567

Parque Ambiental Ipiranga, Anápolis (GO) (foto: Wikimedia Commons/Reprodução)

Atendente de Saúde Bucal (único cargo de nível fundamental);

Cirurgião dentista;

Educador físico;

Enfermagem;

Farmacêutico;

Fisioterapeuta;

Fonoaudiólogo;

Médico Ambulatorial;

Médico Plantonista;

Psicólogo; e

Terapeuta ocupacional.

"O contrato firmado entre a Administração pública municipal de Anápolis e o candidato contratado poderá ser extinto conforme as definições do art. 12 da Lei Complementar n° 509 de 02 de dezembro de 2022", informa o edital. O valor da remuneração varia entre R$ 1.452,54 a R$ 6.778,50, a depender do cargo.

A Prefeitura Municipal de Anápolis, em Goiás, lançou processo seletivo simplificado para o provimento de vagas temporárias para a Secretaria Municipal de Saúde. O edital de abertura foi publicado em 22 de agosto e as inscrições abrem na terça-feira (5/9).A seleção oferta 292 oportunidades imediatas, além de 876 para formação de cadastro reserva, para cargos de nível fundamental e superior. As oportunidades são para os seguintes postos:Para todos os cargos será aplicada prova objetivaa, de caráter eliminatório e classificatório, composta por questões de múltipla escolha. O exame será realizado em 22 de outubro. Os candidatos aos cargos de nível superior também serão submetidos a prova de títulos.Interessados poderão se inscrever por meio do site da banca orgnanizadora , o Instituto Verbena da Universidade Federal de Goiás (UFG), até 5 de outubro. O valor da inscrição será de R$ 60 para o cargo de ensino fundamental e R$ 120 para os cargos de ensino superior.*Estagiária sob supervisão de Lorena Pacheco