Secretaria de Educação de Goiás lança seleção com 380 vagas

(foto: Seduc GO/Divulgação)

A S ecretaria de Estado da Educação de Goías (Seduc/GO) lançou, nesta quarta-feira (30/8), processo seletivo simplificado (PSS) para a contratação temporária de professores de Educação Física/instrutores esportivos.

A seleção ofertará 380 vagas, sendo 342 destinadas à ampla concorrência, 19 para pessoas com deficiência (PcD) e 19 para profissionais recém-formados. Os novos servidores atuarão em treinamentos desportivos e paradesportivas do Projeto Desporto Educa, nas seguintes modalidades:

Modalidades individuais : atletismo, badminton, ciclismo, ginástica artística, ginástica rítmica, judô, karatê, natação, taekwondo, tênis de mesa, vôlei de praia, wrestling e xadrez;

: atletismo, badminton, ciclismo, ginástica artística, ginástica rítmica, judô, karatê, natação, taekwondo, tênis de mesa, vôlei de praia, wrestling e xadrez; Modalidades coletivas: basquetebol, futebol de campo, futsal, handebol e voleibol;

basquetebol, futebol de campo, futsal, handebol e voleibol; Modalidades paralímpicas: atletismo, natação, goalball, tênis de mesa, bocha, judô, tênis em cadeira de rodas, futebol de cinco, futebol de pc, voleibol sentado, basquete em cadeira de rodas x3, parabadminton, taekwondo, halterofilismo;

atletismo, natação, goalball, tênis de mesa, bocha, judô, tênis em cadeira de rodas, futebol de cinco, futebol de pc, voleibol sentado, basquete em cadeira de rodas x3, parabadminton, taekwondo, halterofilismo; Modalidades interculturais: arco e flecha, atletismo, capoeira, corrida com tora, futebol, lutas corporais.

Leia aqui o edital na integra!



Os canditados serão avaliados por análise de currículo (títulos e experiência profissional) e participação em eventos esportivos. A publicação do resultado final está marcada para 17 de novembro.



As inscrições ficarão abertas no período entre 31 de agosto e 15 de setembro e serão realizadas exclusivamente de forma presencial, na Coordenação Regional de Educação (CRE) escolhida pelo candidato. Para se inscrever é preciso ter graduação em Educação Física e ter registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF). Vale frisar que é permito se inscrever em apenas uma modalidade e em um município.