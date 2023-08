PMDF publica resultado preliminar da prova objetiva para tenentes

567

(foto: PMDF/Divulgação) A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) publicou o resultado preliminar, da prova objetiva, do concurso público destinado ao provimento de vagas para as carreiras de tenente administrativo e tenente manutenção e motomecanização. O documento foi divulgado por meio do Diário Oficial do DF (DODF) , págia 62, desta sexta-feira (18/8).

O candidato também poderá consultar individualmente seu desempenho pelo Boletim de desempenho final, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br por até 30 dias.



Quem quiser poderá interpor recurso, protocolado em formulário próprio, no site da banca, no período da 0h do dia 21/08 até as 23h59min do dia 25/08, observado o horário oficial de Brasília – DF.

O concurso da PMDF

A seleção ofertou 67 oportunidades, divididas da seguinte maneira:





2º tenente administrativo - 66 vagas;

2º tenente manutenção e motomecanização - 1 vaga.





Organizado pelo Instituto AOCP , o certame avaliou os concorrentes por meio de provas objetivas e redação, de caráter eliminatório e classificatório. As questões dos exames foram compostas pelos conteúdos de:

Língua portuguesa;

Matemática;

Noções de informática;

Noções de gestão de pessoas;

Administração de recursos materiais;

Administração financeira e orçamentária;

Conhecimentos gerais;

Direito e legislação;

Lei orgânica do Distrito Federal;

Legislação específica aplicada à PMDF;

Direitos humanos e noções de direito constitucional;

Direito da criança, do adolescente e da mulher;

Direito administrativo;

Noções de direito penal e direito processual penal;

Direito penal militar e direito processual penal militar.

A prova objetiva foi composta de 80 questões distribuídas por áreas de conhecimento. Cada questão teve 5 alternativas, com apenas 1 alternativa correta. Foi atribuída pontuação 0 às questões com mais de uma opção assinalada, questões sem opção assinalada, com rasuras ou preenchidas a lápis.