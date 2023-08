Concurso BNDES: diretor confirma novo concurso para 2024

567

(foto: Miguel Ângelo/CNI)



Um novo concurso para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) foi confirmado para o próximo ano. A informação foi repassada pelo diretor de Planejamento e Estruturação de Projetos do BNDES, Nelson Barbosa.





O anúncio foi feito durante a apresentação do balanço semestral do Banco, realizada nesta quarta-feira (16/8). A coletiva de imprensa foi transmitida pelo CanalGov , por meio do YouTube.

"Estamos em conversa com a ministra Esther Dweck [do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos] para viabilizar o concurso do BNDES no primeiro semestre do ano que vem, participando também da retomada dos concursos que a administração Lula tem feito em geral", disse.





Diretor de Planejamento e Estruturação de Projetos do BNDES, Nelson Barbosa (foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)



A previsão é de que sejam ofertadas 94 vagas, distribuídas entre as carreiras de técnico administrativo e profissional básico, que exigem nível médio e superior, respectivamente. Os salários iniciais podem chegar a R$ 15 mil.