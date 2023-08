Prefeituras de Guarulhos/SP publica edital de seleção para agente

567

Os candidatos serão submetidos a duas fases, sendo elas: prova objetiva e teste de aptidão física. As inscrições serão abertas em 28 de agosto (foto: Freepik/Divulgação)

A prefeitura de Garulhos, em São Paulo, publicou, nesta quarta-feira (16/8), o edital de abertura do processo seletivo para provimento de 48 vagas para agente comunitário de saúde — cargo de ensino médio, cujo salário é R$ 2.771,84, além de auxílio-alimentação no valor de R$ 1.100 e auxílio-transporte.Segundo o edital, "as vagas estão distribuídas por territórios definidos como Área de Abrangência das Unidades de Saúde, conforme Portaria nº 292/2021-SS , publicadas no Diário Oficial do Município em 13 de dezembro de 2021".



Os candidatos serão submetidos a duas fases, sendo elas: prova objetiva e teste de aptidão física. A prova objetiva será composta de 40 questões de múltipla escolha, com cinco alternativas cada uma, sendo apenas uma alternativa correta. A aplicação do exame está prevista para 3 de dezembro.







*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer As inscrições serão abertas em 28 de agosto. Interessados poderão se inscrever por meio do site da banca organizadora, a Fundação Vunesp , até 28 de setembro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 72.