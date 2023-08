Aneel forma comissão para próximo concurso com 40 vagas

567

A Portaria com os nomes dos servidores que compõem o grupo foi publicada nesta quarta-feira (9/8) no Diário Oficial da União. (foto: Reprodução)

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) instituiu a comissão organizadora do próximo concurso do órgão. A Portaria com os nomes dos servidores que compõem o grupo foi publicada nesta quarta-feira (9/8) no Diário Oficial da União. O novo certame foi autorizado em julho deste ano e ofertará 40 vagas e será destinado para o provimento de cargos da carreira de especialista em regulação de serviços públicos de energia. Segundo o aval, o edital de abertura deve ser publicado em até seis meses, ou seja, até janeiro de 2024. A última seleção da Aneel foi realizada em 2010. Organizado pelo Cebraspe, o certame ofertou 47 chances de nível médio para o cargo de técnico administrativo e 139 oportunidades nas funções de especialista em regulação de serviços públicos de energia e analista administrativo. O valor da remuneração inicial bruta variava de R$ 4.548,47 a R$ 9.378,40.Os candidatos inscritos também foram submetidos a avaliações discursivas na mesma data. São 186 vagas para cargos de níveis médio e superior.*Estagiária sob supervisão de Thays Martins