Lula confirma necessidade de concursos para o Ibama e Polícia Federal

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), comentou sobre a necessidade da realização de novos concursos para a Polícia Federal e para o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).





As declarações feitas por Lula aconteceram durante o programa Conversa com o Presidente , nesta terça-feira (8/8).

Ao comentar sobre as ações realizadas na Amazônia, o presidente ressaltou sobre a importância de aumentar a segurança no local. "Quando eu acertei com o Flávio Dino que a gente ia colocar a Polícia Federal pra tomar conta disso, é porque nós vamos colocar mais policiais, fazer mais concursos, senão você não combate o crime organizado, você não combate o narcotráfico", declarou.





Lula também reafirmou a necessidade de um novo concurso para o Ibama. "Só o Ibama tinha 1.700 pessoas quando eu era presidente da República. Quando nós voltamos, tinham 700 pessoas. Não tem capacidade de fiscalização. Então, nós precisamos ter consciência de que não é gasto, nós precisamos fazer concurso", ressaltou o chefe do Executivo.





Esta não foi a primeira vez que o petista comentou sobre a necessidade de aumentar o quadro de pessoal do Instituto. Em julho, Lula usou as redes sociais para falar sobre a importância da preservação do meio ambiente.





"Vamos abrir mais vagas no Ibama, porque a atuação na área cresceu. Estamos trabalhando muito. O maior patrimônio que o Brasil tem é nossa floresta de pé. Não podemos achar que desmatando o meio ambiente a gente vai ganhar", escreveu.





No mesmo mês, a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, garantiu a publicação de um novo certame para o Ibama em breve. De acordo com a ministra, o presidente Lula, na ligação que fez a ela durante a coletiva em que anunciou a abertura de 4.436 vagas para concursos , reclamou que o Ibama não tinha sido incluído no primeiro pacote de autorizações em 2023.