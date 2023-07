Decreto autoriza a nomeação de 160 aprovados em concurso para o ICMBio

567

(foto: Helevise Dias - ICMBio)



Foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) , desta terça-feira (25/7), o Decreto Nº 11.617 que autoriza a nomeação de candidatos aprovados e não classificados dentro do quantitativo de vagas do concurso público do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

O documento autoriza a nomeação de 160 candidatos aprovados no concurso regido pelo edital publicado em 26 de novembro de 2021. Confira a distribuição de vagas:





Analista ambiental: 110 vagas;

Técnico ambiental: 50 vagas.





Segundo a publicação, o provimento dos cargos ficará condicionado:

I - à existência do quantitativo de vagas na data da nomeação; e

II - à declaração do ordenador de despesa sobre a adequação orçamentária e financeira da nova despesa com a Lei Orçamentária Anual e a sua compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, demonstrada a origem dos recursos a serem utilizados.





O presidente do Instituto Chico Mendes deverá:





I - verificar previamente as condições para a nomeação dos candidatos; e

II - editar os atos necessários ao cumprimento do disposto no decreto.