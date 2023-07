Ibama lança seleção pública para brigadistas, chefes de esquadrão e de brigadas

567

(foto: Ibama/Reprodução)



O Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) publicou um novo edital de processo seletivo destinado ao provimento de vagas temporárias nas carreiras de brigadistas, chefes de esquadrão e chefes de brigada.





O edital, publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (24/7), oferta 118 oportunidades para várias localidades de Roraima. Os contratados receberão salários nos valores de:

Brigadista - R$ 1.320;

Chefe de esquadrão - R$ 1.980;

Chefe de brigada - R$ 2.640.





As inscrições serão abertas entre agosto e setembro, variam de acordo com o cargo pretendido. Os participantes deverão se candidatar de maneira presencial, nas localidades descritas no edital. O tempo de contrato é de seis meses.

Das atribuições:

Brigadista - executar atividades relacionadas ao manejo integrado do fogo, tais como: prevenção, uso do fogo, monitoramento, preparação e combate aos incêndios florestais;





Chefe de esquadrão - comandar os brigadistas do esquadrão nas atividades de prevenção e combate, elaborar e executar o plano semanal de trabalho do esquadrão e zelar pela manutenção dos equipamentos, materiais e veículos da brigada;





Chefe de brigada - executar as atividades administrativas referentes à brigada, coordenar a hierarquia de comando de chefes de esquadrão e brigadistas, enviar relatórios gerenciais e representar o Prevfogo localmente.