Petrobras divulga resultado de processo seletivo de nível técnico júnior

(foto: Tânia Rêgo/ Agência Brasil)

Consta no Diário Oficial da União desta quinta-feira (13/7) o resultado final no processo seletivo público para provimento de vagas e formação de cadastro em cargos de nível médio e técnico. A relação dos aprovados foi divulgada na seguinte ordem: ênfase, número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final e classificação final na seleção.



Confira aqui o documento completo!



Os candidatos foram submetidos a prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, cuja pontuação máxima era de 100 pontos.



A seleção ofertou 1.492 vagas, entre imediatas e cadastro de reserva para diversos cargos. O valor dos ganhos mensais é de R$ 3.294,36, mas com garantia de remuneração mínima de R$ 5.563,90.





"Os candidatos que vierem a ser convocados(as) para ingresso na Petrobras assinarão contrato de trabalho que se regerá pelos preceitos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sujeitando-se ao Plano de Carreiras e Remuneração, às Normas de Recursos Humanos ao Código de Conduta Ética (Codigo de Conduta Etica da Petrobras_230106.pdf) e aos planos de Desenvolvimento de Recursos Humanos (DRH) da PETROBRAS", assegura o edital.



O documento também afirma que a contratação será de caráter experimental nos primeiros três meses, ao término dos quais, se

o desempenho do profissional for satisfatório, o contrato converter-se-á, automaticamente, em prazo indeterminado.







*Estagiária sob supervisão de Thays Martins