PMDF retifica edital novamente e altera critérios de pontuação

De acordo com o documento, para ser aprovado na prova objetiva, o candidato deverá obter no mínimo 60% da pontuação máxima possível da prova, ou 48 pontos. Em caso de anulação de questões, haverá o ajuste proporcional, para baixo, da pontuação mínima de aprovação e consequentemente do número de questões mínimas para aprovação.





Na publicação também consta que, conforme publicado no edital 72/2023 DGP de 30 de junho de 2023, publicado no DODF nº 123 de 03 de julho de 2023, continua mantida a suspensão temporária do concurso público.





O Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) suspendeu a etapa do curso de formação de praças do concurso da PMDF para a carreira de soldado. Segundo o documento, divulgado no Diário Oficial do DF (DODF) da última segunda (3/7), a medida aconteceu "em razão de esclarecimentos solicitados pela Polícia Militar do Distrito Federal ao Tribunal de Contas do Distrito Federal".





No dia 30 de junho, a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, informou que serão encaminhadas consultas ao Tribunal de Contas do DF para analisar o pedido das candidatas do concurso PMDF, que levanta a necessidade de correção de todas as redações das participantes mulheres. Elas alegam que não há homens suficientes com nota mínima para terem a redação corrigida, sobrando espaço para mais correções de mulheres.