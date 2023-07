Prefeitura de Caldas Novas abre processo seletivo para profissionais da educação

567

(foto: Governo de Caldas Novas/Reprodução) Prefeitura de Caldas Novas (GO) abriu um processo seletivo destinado a contratação de profissionais da educação, para os cargos de professor pedagogo substituto e profissional de apoio à educação infantil. O edital oferta 364 oportunidades, divididas da seguinte maneira:

Professor pedagogo (30h): 20 vagas para ampla concorrência, 80 para reserva, e 1 para pessoas com deficiência;

Professor pedagogo (40h): 35 vagas para ampla concorrência, 140 para reserva, e 2 para pessoas com deficiência;

Profissional de apoio à educação infantil: 17 vagas para ampla concorrência, 68 para reserva, e 1 para pessoas com deficiência.

As inscrições estão abertas e poderão ser feitas até 12 de julho, de forma presencial, na sede da Secretaria de Educação, localizada na Rua Capitão João Crisóstomo. O endereço completo, bem como as instruções e os documentos exigidos estão descritos no edital de abertura do concurso.





O processo seletivo será composto pelas etapas de:

Divulgação do edital;

Inscrição dos interessados;

Análise das documentações e dos currículos;

Resultado preliminar;

Prazo recursal do resultado preliminar;

Resultado dos recursos;

Resultado final;

Homologação.

A contratação dos profissionais será por tempo determinado. Os aprovados receberão salários de R$ 2.884,31, para o cargo de professor pedagogo para 30h, R$ 3.845,75, para o cargo de professor pedagogo para 40h, e R$ 1.803,98, para profissionais de apoio à educação infantil.

Requisitos