PMDF retifica edital de concurso destinado a área da saúde; confira as mudanças

O quadro de vagas para a carreira de capelão sacerdote da Igreja Católica Apostólica Romana foi alterado, passando a ofertar uma vaga de preenchimento imediato para ampla concorrência e uma para formação de cadastro reserva.





Também foram alteradas as inscrições para candidatos negros. Dessa forma, serão reservados 20% das vagas dos cargos elencados no edital, durante validade do concurso público, aos candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos. A reserva de vagas será aplicada quando o número de vagas oferecidas for igual ou superior a três.





Organizado pelo Instituto AOCP, o certame oferta 46 oportunidades, distribuídas entre diversas especialidades médicas, odontológicas, veterinárias e do quadro de oficiais policiais militares capelães. Os aprovados e nomeados receberão o salário inicial de R$ 9.623,97, durante o curso de habilitação de oficiais de saúde e capelães.





Após o curso e promoção ao posto de segundo-tenente QOPMS, a remuneração será alterada para R$ 11.435,59. Também será acrescido o valor de R$ 850, referente ao auxílio alimentação e o valor correspondente ao auxílio moradia.





O desempenho da atividade policial militar é de dedicação integral, podendo ser convocado, em qualquer dia e horário, conforme a necessidade do emprego pela PMDF, observados os dispositivos legais.





Os nomeados desempenharão as seguintes atividades: atendimento clínico, emergencial, ambulatorial, cirúrgico; perícias médicas ou odontológicas; plantões internos; atividades médicas, veterinárias ou odontológicas em eventos policiais internos e externos; assinatura de laudos de necropsias para os veterinários, bem como atividades próprias do oficial policial militar; e demais legislações correlatas.