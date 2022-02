PGE-RJ abre concurso e oferece salário superior a R$ 5.000

O edital prevê a abertura de 12 vagas para carreiras de nível médio e superior, com vagas reservadas para negros, índios, defientes e hipossuficientes.

O concurso terá formação de cadastro reserva, que poderá ser utilizado ao longo dos dois anos de prazo de validade do exame, sendo que esse prazo poderá ser dobrado.

Se admitidos, os profissionais terão ganhos iniciais que alternam entre R$ 5.150,00 e R$ 6.990,00, a depender do cargo. Além da remuneração, existem benefícios de R$ 1.290 de auxílios-alimentação e refeição.

Vagas para os níveis médio e superior

O novo concurso público vai oferecer 12 vagas imediatas mais cadastro de reserva, distribuídas da seguinte forma:

2 vagas para técnico processual (antigo técnico assistente de procuradoria);

6 vagas para analista processual (antigo técnico superior de procuradoria);

2 vagas para analista contábil;

2 vagas para analista de sistemas e métodos.

Para técnico processual o requisito é ter o ensino médio completo. Já o posto de analista processual exige o nível superior em Direito. A carreira de analista contábil requer graduação em Contabilidade com registro no conselho de classe. Já para analista de sistemas a exigência é o nível superior na área de Computação e Informática, com as seguintes ou equivalentes denominações: bacharelado em Ciência da Computação; Engenharia de Computação ou ainda bacharelado em Sistemas de Informação; licenciatura em Computação; Tecnologia em Processamento de Dados; bacharelado em Informática; Engenharia de Informação; Engenharia de Processamento de Dados; Engenharia de Software.

As inscrições terão início às 10h do dia 7 de fevereiro e serão encerradas às 18h do dia 25 do mesmo mês, com taxa de inscrição de nível superior no valor de R$ 91,00 e de nível médio com valor de R$ 73,00.

As inscrições deverão ser realizadas no site da banca organizadora, Cebraspe.

Pessoas doadoras de sangue ou de medula óssea, membros de família de baixa renda ou inscritos no CadÚnico poderão realizar o pedido de isenção da taxa de inscrição.

As provas objetivas serão aplicadas no dia 1° de maio. Os candidatos terão quatro horas para realizar a prova, sendo que as questões seguem o modelo de certo ou errado.

Seguindo o modelo tradicional do Cebraspe, uma questão errada anula uma certa, cabendo ao candidato o direito de deixar questões em branco.A prova será formada por 120 questões, 50 de conhecimentos gerais e 70 de conhecimentos específicos.

Os candidatos das provas de analista realizarão a prova no período da manhã, já para os cargos técnicos realizarão as provas no turno da tarde. Sendo assim, é possível ao candidato realizar as provas para as duas carreiras.

Os aprovados nas provas serão os candidatos que acertarem, no mínimo, dez pontos em conhecimentos gerais, 21 em conhecimentos específicos e 36 na soma das provas.

O concurso tem validade de dois anos após a homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período.

Prova do técnico processual da PGE RJ

A prova objetiva será dividida em:

Conhecimentos Gerais - 50 questões

Língua Portuguesa

Informática

Gestão Pública

Noções de Direito Administrativo

Noções de Direito Constitucional

Conhecimentos Específicos - 70 questões

Noções de Administração

Noções de Administração Financeira e Orçamentária (AFO)

Noções de Arquivologia

Noções de Recursos Materiais

Noções de Direito Processual Civil

Prova do analista processual da PGE RJ

A prova objetiva será dividida em:

Conhecimentos Gerais - 50 questões

Língua Portuguesa

Informática

Noções de Direito Administrativo

Noções de Direito Constitucional

Conhecimentos Específicos - 70 questões

Direito Constitucional

Direito Civil e Empresarial

Direito Processual Civil

Direito Administrativo

Direito Tributário e Financeiro

Direito do Trabalho e Previdenciário

Prova do analista contábil da PGE RJ

A prova objetiva será dividida em:

Conhecimentos Gerais - 50 questões

Língua Portuguesa

Informática

Noções de Direito Administrativo

Noções de Direito Constitucional

Conhecimentos Específicos - 70 questões

Contabilidade Geral

Contabilidade Pública

Contabilidade Tributária

Matemática Financeira

Auditoria Governamental

Perícia Contábil

Administração Financeira e Orçamentária (AFO)

Prova do analista de sistemas e métodos da PGE RJ

A prova objetiva será dividida em:

Conhecimentos Gerais - 50 questões

Língua Portuguesa

Informática

Noções de Direito Administrativo

Noções de Direito Constitucional

Conhecimentos Específicos - 70 questões

Análise de Sistemas

Desenvolvimento de Sistemas

Bancos de Dados

Inteligência de Negócios (Business Intelligence)

Segurança da Informação

Suporte e Infraestrutura

Administração de Redes

Gestão e Governança de Tecnologia da Informação

Fiscalização de Contratos de Tecnologia da Informação

Durante o período de validade, poderão ser chamados os aprovados no cadastro reserva.

Espera-se um número de contratos superior aos aprovados para vaga imediata. Isso devido aos 730 aprovados que poderão formar o cadastro reserva.

As 730 vagas para cadastro reserva estão divididas em:

Técnico processual: 242 aprovados, sendo 158 para ampla concorrência, 48 para negros/índios, 24 para hipossuficientes e 12 para pessoas com deficiência.

Analista processual: 456 aprovados, sendo 296 para ampla concorrência, 91 para negros/índios, 46 para hipossuficientes e 23 para pessoas com deficiência.

Analista de sistemas e métodos: 26 aprovados, sendo 17 para ampla concorrência, cinco para negros/índios, três para hipossuficientes e uma para pessoa com deficiência.

Analista contábil: 30 aprovados, sendo 19 para ampla concorrência, seis para negros/índios, três para hipossuficientes e dois pessoas com deficiência.