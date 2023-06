TJSP publica edital de concurso com 88 vagas; confira

567

Para se candidatar, o interessado deve ter ensino superior completo, em qualquer área de formação, além de ser maior de 18 anos. As inscrições podem ser realizadas no período entre 30 de julho a 8 de agosto, pelo site da Fundação Vunesp, banca organizadora da seleção . A taxa de inscrição custa R$ 96 e o pagamento deve ser efetuado até o dia 9 de agosto.*Estagiária sob supervisão de Thays Martins









O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) lançou nesta terça-feira (27/6) o concurso público para oficial de justiça. Ao todo, são 88 vagas distribuídas em todas as regiões do estado de São Paulo (capital, Grande São Paulo, litoral e interior). O salário é de R$ 8.804, acrescido de auxílios para alimentação, saúde e transporte.A jornada de trabalho é de 40 horas semanais. Consoante ao edital, são atribuições do cargo "executar as tarefas referentes a citações, prisões, penhoras, arrestos e demais diligências próprias do seu ofício, lavrando nos autos toda ocorrência e deliberação, bem como cumprir todas as determinações efetuadas pelo juiz a que estiver subordinado, dando-lhes auxílio, cobertura e apoio nas tarefas solicitadas".Os inscritos serão submetidos a uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, cuja aplicação está marcada para 15 de outubro na Comarca sede de cada Região Administrativa Judiciária. O exame será constituído de 100 questões de múltipla escolha.