IF Goiano lança concurso para níveis médio, técnico e superior

Foi republicado o edital do concurso público do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano. O documento está disponível no Diário Oficial da União (DOU), na edição desta segunda-feira (26/6). As 19 vagas são destinadas para o cargo de técnico-administrativo em educação, nas seguintes especialidades:

Nível médio/técnico: assistente em administração; técnico de laboratório nas áreas de: biologia, eletrotécnica, informática e química; técnico de tecnologia da informação e técnico em agropecuária.





Nível superior: analista de tecnologia da informação, biólogo, contador, médico, odontólogo, psicólogo - área: clínica e tecnólogo - área: gestão pública.





A remuneração varia de R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92, com jornada de trabalho de 20 a 40 horas semanais, dependendo do cargo.



Os candidatos serão avaliados por meio de uma única etapa, que consistirá na aplicação de provas objetivas. O exame, de caráter eliminatório e classificatório, visa avaliar o grau de conhecimento teórico do candidato necessário ao desempenho do cargo e valerá 100,0 pontos.





Será eliminado do concurso o candidato que não obtiver, no mínimo, 60,0 pontos. As questões da prova serão do tipo múltipla escolha com 4 alternativas (A, B, C, D), das quais apenas uma é correta.









As inscrições estão abertas e poderão ser feitas por meio do site do Instituto Verbena , banca examinadora, até o dia 20 de julho. Para efetivar a participação no certame, os participantes deverão efetuar o valor da taxa, sendo R$ 120 para nível médio e R$ 140 para nível superior.

O prazo de vigência do concurso será de dois anos, contados a partir da data da publicação da homologação, podendo ser prorrogado por igual período, a critério do IF Goiano.

Para o reitor do IF Goiano, Elias de Pádua Monteiro, a realização do concurso simboliza o início da retomada do crescimento institucional. "Mesmo que o objetivo, neste momento, seja a reposição de poucas vagas, acreditamos que esse certame seja o primeiro de muitos que possibilitarão a recomposição da força de trabalho e a elevação da qualidade dos serviços prestados à comunidade,” afirmou no site do IF.

Requisitos para investidura em cargo público

Ter sido aprovado(a) e classificado(a) no concurso público, nas formas estabelecidas no edital;

Ser brasileiro(a) nato(a), naturalizado(a) ou ter nacionalidade portuguesa;

Os(as) brasileiros(as) naturalizados(as) devem, no ato da posse, prestar informações sobre o processo de naturalização: data de chegada ao Brasil, país de origem, data de publicação da naturalização e se têm ou não filhos(as) brasileiros(as).

Os(as) portugueses(as) deverão, no ato da posse, estar amparados(as) pelo estatuto de igualdade entre brasileiros(as) e portugueses(as).

Tanto os(as) brasileiros(as) naturalizados(as) quanto os(as) portugueses(as) deverão apresentar documentos que comprovem a regularidade quanto às obrigações militares e eleitorais;

Ter, na data da posse, idade mínima de 18 anos completos;

Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, incluindo a comprovação de deficiência declarada e apurada pela perícia médica do IF Goiano;

Não acumular cargos, empregos ou funções públicas, exceto aqueles permitidos pela Constituição Federal;

Não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatível com a investidura em cargo público;

Estar quite com as obrigações eleitorais;

Estar quite com as obrigações militares, para candidatos do sexo masculino;

Possuir a escolaridade e os requisitos de qualificação exigidos para o cargo, estar em dia com suas obrigações junto ao Conselho de Classe para os cargos que assim o exigirem e demais exigências de habilitação para o exercício do cargo.