CNMP divulga resultado provisório de etapas a técnicos e analistas

(foto: CNMP/Divulgação)

O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) divulgou, na última sexta-feira (23/6), os resultados provisórios da avaliação biopsicossocial dos candidatos que solicitaram concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência, referentes ao c oncurso para analistas e técnicos.

Também foi publicada a relação provisória do procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, exceto para o cargo técnico do CNMP – área: apoio técnico administrativo – especialidade: segurança institucional.



Confira aqui ambos os resultados!

Os candidatos que não foram considerados negros no procedimento de verificação poderão ter acesso aos motivos de indeferimento da solicitação, bem como interpor recurso, no período entre 26 e 27 de junho, na página oficial do certame. Os recursos contra o resultado provisório na avaliação biopsicossocial devem ser interportos neste mesmo período.



Do total de oportunidades, três são destinadas para o cargo de analista (nas especialidades de direito, gestão pública e desenvolvimento de sistemas - uma vaga cada). Já para o cargo de técnico do CNMP, são seis vagas, destinadas à especialidade administração.



O salário inicial varia de acordo com o cargo: R$ 12.455,30 para analista e R$ 7.591,36 para o cargo de técnico administrativo. Ambos os cargos têm jornada semanal de trabalho de 40 horas.



O prazo de validade do concurso é de dois anos, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do CNMP.





*Estagiária sob supervisão de Lorena Pacheco