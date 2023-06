Concurso CGDF: Cebraspe abre prazo para recursos contra a prova discursiva

567

O certame ofertou 87 vagas imediatas e outras 147 para formação de cadastro reserva para as carreiras de auditor de controle interno — especialidade: finanças e controle —, e auditor de controle interno — especialidade: planejamento e orçamento.





Os candidatos aprovados e nomeados poderão ser lotados nas unidades que desempenham atividades diretamente relacionadas às competências do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo do Distrito Federal. Uma dessas unidades é a Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF).





A remuneração inicial ofertada é de R$ 13.700 e a jornada de trabalho é de 40 horas semanais. Os candidatos nomeados estarão subordinados ao Regime Jurídico Único dos Servidores Civis do Distrito Federal (Lei Complementar nº 840/2011) e à Lei nº 4.448/2009.





A seleção registrou 5.588 inscritos, sendo 3.296 para finanças e controle e 2.292 para planejamento e orçamento.