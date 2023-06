Fhemig abre 1.822 vagas para ensino superior, médio e técnico nesta terça

567

(foto: Fhemig/Reprodução)

Os salários variam entre R$ 1.455,58 e R$ 11.982,14, de acordo com cargo, nível de ingresso e carga horária semanal. As inscrições acontecem pelo pelo site da Fundação Getúlio Vargas e terão início a partir das 16h desta terça (20/6) e seguem até as 16h do dia (25/7).





O valor da taxa é de R$ 135 para o cargo de médico; R$ 100 para os de analista e de profissional de enfermagem de nível superior; e R$ 75 para os cargos de técnico e auxiliar administrativo. A isenção da inscrição poderá ser solicitada entre os dias 20 e 22/6, de acordo com as condições previstas no edital





As vagas são destinadas para as unidades da Fhemig em Belo Horizonte e região metropolitana, Uberlândia, Governador Valadares, Ipatinga e Pouso Alegre. Além de formação de cadastro de reserva para Juiz de Fora, Barbacena e Patos de Minas.

A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) começa a receber nesta terça-feira (20/6) as inscrições para seu concurso público que vai disponibilizar 1.822 vagas , sendo 319 para as carreiras de analista (nível superior), 557 para médicos, 741 para profissionais de enfermagem (níveis superior e técnico) e 205 para técnicos operacionais de saúde (níveis médio e técnico).