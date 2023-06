PMDF divulga resultado preliminar das provas objetivas para soldado

567

De acordo com o documento, foram anuladas três questões, totalizando 77 questões válidas com peso 1,038961039 por questão.

O candidato terá acesso ao gabarito pós-recursos e aos pareceres dos recursos deferidos, impetrados contra os cadernos de questões e o gabarito preliminar da prova objetiva, por meio da página oficial do certame por até 60 dias. Bem como a folha de respostas, o desempenho na prova objetiva e o boletim de desempenho da prova objetiva.



Caberá interposição de recurso contra o resultado preliminar da prova objetiva, que deverá ser protocolado em formulário próprio, disponível no site da banca organizadora, o Insituto AOCP, no período entre 21 e 27 de junho.



A seleção é formada pelas fases: teste de aptidão física; avaliação médica e odontológica; avaliação psicológica; sindicância da vida pregressa; e investigação social.



Durante o Curso de Formação de Praças, o valor da remuneração é de R$ 5.336,96, acrescido de R$ 850, referente ao auxílio alimentação. Depois do CFP o ganho mensal será alterado para R$ 6.081,28.





*Estagiária sob supervisão de Lorena Pacheco

Foi publicado no Diário Oficial do Distritito Federal (DODF), desta terça-feira (20/6), o resultado preliminar das provas objetivas do concurso público da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), que oferta 2.100 vagas , entre imediatas e formação de cadastro reserva, para o posto de soldado.