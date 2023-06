PMSP lança concurso com 2.700 vagas para soldado; confira o edital

567

(foto: Divulgação/PMSP)

A Polícia Militar do estado de São Paulo publicou nesta segunda-feira (19/6) o edital de abertura do concurso público para o provimento de 2.700 vagas para o cargo de soldado. A remuneração ofertada é de 4.852,21.

O certame será composto das seguintes etapas:

Exames de conhecimentos, que serão divididos em: prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, prova dissertativa, de caráter eliminatório e classificatório;

Exames de aptidão física, de caráter eliminatório;

Exames de saúde, de caráter eliminatório;

Exames psicológicos, de caráter eliminatório;

Avaliação da conduta social, da reputação e da idoneidade, de caráter eliminatório; e

Análise de documentos, de caráter eliminatório.

A prova objetiva será composta por 60 questões de múltipla escolha com cinco alternativas cada uma, sendo apenas uma alternativa correta. A prova dissertativa será composta de uma redação, em que o candidato deve produzir uma dissertação em prosa na norma-padrão da língua portuguesa. Ambos os exames serão aplicados de forma simultânea no dia 17 de setembro de 2023 em 37 municípios paulistas e em 14 cidades em outros estados e no Distrito Federal.

São requisitos: ter altura mínima, descalço e descoberto, de 155 cm (mulher) e 160 cm (homem); ter idade mínima de 17 anos e máxima de 30 anos; ter concluído o ensino médio ou equivalente, entre outros. As inscrições poderão ser realidas no dite dda banca organizadora, a Fundação Vunesp, entre 26 de junho a 27 de julho. O valor da taxa de inscrição é de R$ 65.



*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes