Sergipe lança concurso com 54 vagas de nível superior

Foi publicado, nesta terça-feira (13/6), o edital de abertura do concurso público da Secretaria da Administração de Sergipe, com vagas para o cargo de contador, que exige nível superior. Ao todo, são oferecidas 54 vagas e com previsão de formação de cadastro reserva. O valor da remuneração é de R$ 2.474,65, para carga horária semanal de 30 horas. Confira aqui o edital de abertua completo! IBGE define banca de próximo concurso, com mais de 8 mil vagas

Compõem a seleção: prova objetiva de múltipla escolha; prova discursiva; perícia médica para candidatos PcD; aferição de cota racial (candidatos autodeclarados afrodescendentes) e prova de títulos. A aplicação das provas objetivas e discursivas está prevista para 10 de setembro em Acaraju, capital do estado.



Interessados poderão se inscrever no período de 3 de julho a 3 de julho por meio da página oficial do certame. O valor da taxa de inscrição é de R$ 120. Podem solicitar isenção da taxa os candidatos que for desempregado, doador de sangue, medula óssea ou de leite materno. O prazo para solicitar a isenção será de 3 a 5 de julho.



