Concurso Senado: resultado final do cargo de policial é homologado

(foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)





O prazo de validade do certame é de dois anos, contados da data da publicação da homologação do resultado final do concurso no Diário Oficial da União (DOU), podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, nos termos do artigo 37, inciso III, da Constituição Federal de 1988.









Técnico legislativo (Policial Legislativo): R$ 19.427,79

Analista legislativo em todas as especialidades: R$ 25.897,76

Consultor Legislativo em todas as especialidades: R$ 33.461,68

Advogado: R$ 33.461,68





O resultado final do concurso do Senado Federal para o cargo de técnico legislativo - policial legislativo foi homologado nesta quarta-feira (7/6) . O resultado definitivo foi divulgado no Diário Oficial da União e no site da banca organizadora, a Fundação Getulio Vargas (FGV).Na última semana, o cargo foi alvo de ação do Ministério Público Federal à Justiça para ampliação das vagas de cadastro reserva. No entanto, o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça do Distrito Federal.