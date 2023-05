CBMDF convoca aprovados para matrícula no curso de formação

567

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) publicou, no Diário Oficial do DF desta quarta-feira (31/5), a convocação para matrícula no curso de formação.



A etapa começará na próxima sexta-feira (2/6), às 9h na Academia de Bombeiro Militar “Cel Osmar Alves Pinheiro”, situada no SAIS Área Especial 3, Brasília-DF, com os seguintes trajes:

Oficiais Combatentes:

FEMININO: Saia cor azul marinho na altura do joelho corte simples e sem detalhes, camisa social manga longa branca com tecido liso, top preto, gravata militar preta, meia calça cor da pele, sapato social preto fosco sem detalhes e cabelo preso com coque. MASCULINO: Terno na cor azul marinho, cinto preto, camisa social manga longa branca com tecido liso e sem detalhes, gravata vertical preta de corpo liso sem detalhes e sapato social preto sem detalhes com ponta arredondada, meia social preta, cadarço preto (estilo militar).

Oficiais:





FEMININO: Saia cor azul marinho na altura do joelho corte simples e sem detalhes, camisa social manga longa branca com tecido liso, top preto, gravata militar preta, meia calça cor da pele, sapato social preto fosco sem detalhes e cabelo preso com coque. MASCULINO: Terno na cor azul marinho, cinto preto, camisa social manga longa branca com tecido liso e sem detalhes, gravata vertical preta de corpo liso sem detalhes e sapato social preto sem detalhes com ponta arredondada, meia social preta, cadarço preto (estilo militar).





Praças:





FEMININO: Saia social cor preta na altura do joelho corte simples e sem detalhes, camisa social manga longa branca com tecido liso, top preto, meia calça cor da pele, sapato social preto fosco sem detalhes e cabelo preso com coque. MASCULINO: Calça social cor preta corte reto e sem detalhes, cinto preto, camisa social manga longa branca com tecido liso e sem detalhes e sapato social preto sem detalhes com ponta arredondada, meia social preta, cadarço preto (estilo militar).

A partir da data de ingresso no CBMDF, o aluno estará sujeito penal e administrativamente à legislação aplicável aos Bombeiros Militares do Distrito Federal.

* Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca