Concurso com quase 20 mil vagas é publicado pela SEE-MG; confira

(foto: Governo do Rio de Janeiro/Divulgação)

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais lançou nesta quarta-feira (31/5) um edital para profissionais da educação. Ao todo, são 19.878 vagas, sendo 10% destas destinadas para pessoas com deficiência.

Os salários vão de R$ 1.623,94 até R$5.876,21 e as inscrições variam entre R$ 38 e R$ 43, a depender do cargo desejado. As inscrições podem ser feitas a partir do dia 31 de julho e seguem até o dia 29 de agosto, por meio da página oficial do certame.



As provas do concurso serão realizadas nos dias 22 e 29 de outubro, na capital, Belo Horizonte, e nas cidades-sede das SRE, que podem ser conferidas no edital.

Clique aqui e confira o Edital

Das carreiras contempladas pelo edital, são 13.121 vagas para os cargos de Professor de Educação Básica, 1.656 para Especialista em Educação Básica, 845 para Analista Educacional, 552 vagas para Analista de Educação Básica, 311 vagas para o cargo da carreira de Técnico da Educação e 3.393 vagas para o cargo da carreira de Assistente Técnico de Educação Básica.



O concurso será dividido em três etapas. A primeira consta com uma prova objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos. A segunda será uma redação, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos e a terceira uma avaliação de títulos, de caráter classificatório, apenas para os cargos pertencentes às carreiras de nível superior.