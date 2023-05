Concurso TJSP: demanda registrada é cerca de 688 candidatos por vaga

567

(foto: TJSP/Divulgação)



A seleção é composta por duas etapas: prova objetiva, de caráter eliminatório, constituída de 100 questões de múltipla escolha, no qual a aplicação está prevista para 2 de julho; e a prova prática, de formatação e digitação, apenas para os candidatos habilitados e com melhor classificação, de acordo com as notas de corte, em data a ser definida.

Será considerado(a) habilitado(a) na prova objetiva o(a) candidato(a) que obtiver nota final igual ou superior a cinco pontos no conjunto dos três blocos: BLOCO I: Língua Portuguesa; BLOCO II: Conhecimentos em Direito; BLOCO III: Conhecimentos Gerais (atualidades, matemática, informática e raciocínio lógico.

O TJSP também realiza um segundo concurso. Ao todo são ofertadas 400 vagas para escrevente para o município de São Paulo. A prova objetiva será de caráter eliminatório e classificatório, e terá duração de 5 horas. A aplicação está prevista para o dia 28 de maio.



*Estagiária sob supervisão de Thays Martins