Concurso Petrobras: resultado final da prova objetiva é divulgado

(foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)



Os participantes do concurso público da Petrobras já podem acessar o gabarito definitivo da prova objetiva. A consulta individual pode ser feita por meio do site do Cebraspe , banca organizadora. Para ter acesso, basta preencher os campos informando o número do CPF e a senha.

Os candidatos inscritos como pessoas com deficiência aprovados nas etapas anteriores deverão realizar a avaliação com a equipe multiprofissional. Já os candidatos negros foram convocados para participar do procedimento de heteroidentificação.





Ambas as etapas serão realizadas nos dias 3 e 4 de junho. Os aprovados deverão, obrigatoriamente, acessar o site do Cebraspe, a partir desta sexta (26), para conferir as orientações.





O edital da Petrobras ofertou 1.492 vagas, entre imediatas e para formação de cadastro reserva. As oportunidades são distribuídas da seguinte maneira:





Enfermagem do trabalho – 5 vagas imediatas + 15 vagas de CR;

Inspeção de equipamentos e instalações – 11 vagas imediatas 33 vagas de CR;

Logística de transportes – controle – 6 vagas imediatas 18 vagas de CR;

Manutenção – elétrica – 41 vagas imediatas 123 vagas de CR;

Manutenção – instrumentação – 55 vagas imediatas 165 vagas de CR;

Manutenção – mecânica – 66 vagas imediatas 198 vagas de CR;

Operação – 114 vagas imediatas 342 vagas de CR;

Operação de lastro – 24 vagas imediatas 72 vagas de CR;

Projetos, construção e montagem – elétrica – 4 vagas imediatas 12 vagas de CR;

Projetos, construção e montagem – mecânica – 5 vagas imediatas 15 vagas de CR;

Segurança do trabalho – 36 vagas imediatas 108 vagas de CR; e

Suprimento de bens e serviços – administração – 6 vagas imediatas 18 vagas de CR.

Os candidatos foram avaliados por meio de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, valendo 100 pontos. O julgamento de cada item foi de certo ou errado, de acordo com o comando da questão.