Concurso do DER/ES sofre segunda retificação; confira

(foto: Freepik/Divulgação)

A banca organizadora do concurso do Departamento de Edificações e Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER/ES) , o Idecan, publicou nesta segunda-feira (22/5) a segunda retificação do certame. Segundo o documento, as modificações estão relacionadas à distribuição das vagas e aos critérios para eliminação do concurso. Confira aqui as alterações.