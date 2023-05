PMSC publica editais de concursos para soldado e oficiais

567

(foto: PMSC/Divulgação)

A Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) lançou dois novos concursos público para o preenchimento de vagas para soldado e oficiais. Ao todo, são ofertadas 550 vagas, sendo 500 oportunidades para soldado e 50 para oficiais. Confira os editais a seguir:

Será admitida a solicitação de inscrição realizada por meio do site da banca organizadora, o Cebraspe, até 9 de junho (quando se encerra o do concurso para oficias) e 16 do mesmo mês (quando é encerrada o do concurso para soldado). O valor da taxa de inscrições é de R$ 200. Para se inscrever, em ambos os certames, o interessado deve ter: altura não inferior a 1,60 m, para candidatas; e 1,65 m, para candidatos; idade mínima de 18 anos completos e 30 anos até o último dia de inscrição; Carteira Nacional de Habilitação (CNH);e nível superior.

As seleções compreenderão as seguintes fases: prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, avaliação física, de caráter eliminatório, exame de saúde (médico e odontológico), de caráter eliminatório, exame toxicológico, de caráter eliminatório, investigação social, de caráter eliminatório; e avaliação psicológica, de caráter eliminatório.



O valor da remuneração varia de R$ 6.000,00 (para soldado) a R$ 16.306,00 (para oficiais). A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, podendo haver mudanças em razão da função desempenhada ou dedicação exclusiva.





*Estagiária sob supervisão de Pedro Grigori