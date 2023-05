CBM-DF publica convocação para matrícula no curso de formação

567

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBM-DF) está convocando os candidatos do concurso para oficiais bombeiros militares combatentes para a apresentação, entrega de documentos e matrícula no curso de formação. A convocação foi publicada no Diário Oficial do DF (DODF) desta quinta-feira (18/5).

A Corporação também divulgou os nomes dos candidatos não habilitados na trigésima segunda chamada, após a apresentação e entrega dos documentos no curso de formação. A lista pode ser conferida a partir da página 50 do DODF.





Aqueles que foram convocados para a entrega de documentação, deverão comparecer das 14h às 15h do dia 23 de maio, na Seção de Seleção e Ingresso da Academia de Bombeiros Militar "Cel. Osmar Alves Pinheiro", localizada em Brasília, para admissão e matrícula no curso de formação.





De acordo com o documento, é proibida, por parte dos candidatos, a apresentação na data e horário descritos no edital utilizando shorts e suas variações, minissaia, camiseta sem manga, bermuda, blusa curta ou decotada, chinelos e sandálias similares, roupa transparente, trajes de ginástica ou quaisquer trajes sumários. Candidatos militares deverão se apresentar devidamente fardados, conforme previsto nos regulamentos de uniforme específicos de cada força.





Os candidatos também deverão acessar o site do Corpo de Bombeiros, das 13h do dia 18 de maio, às 18h do dia 21 do mesmo mês, para criar um usuário. Até o dia 22 de maio, os participantes do concurso deverão preencher os formulários e anexar os documentos solicitados. Caso o candidato não tenha toda a documentação neste período deverá apresentar a mesma no momento da apresentação presencial.

Sobre o CFOBM

O curso de formação será desenvolvido em regime integral e sob sistema de internato com dedicação exclusiva e duração de 1815 horas aula no primeiro ano e 1798 horas aula no segundo ano, com conteúdo (podendo algumas disciplinas serem desenvolvidas por meio da modalidade de Ensino à Distância – EAD) e carga horária definidos pela Diretoria de Ensino da Corporação.





Durante a realização da etapa, o aluno receberá remuneração. Após o curso, obtendo aproveitamento, o cadete será declarado aspirante a oficial BM, mediante ato do Comandante-Geral.





O aspirante efetivado deverá permanecer à disposição das atividades internas do CBMDF por um período mínimo de 10 anos. Em caso de indevida acumulação de cargos públicos, o aluno, efetivado no quadro de oficiais bombeiros militares combatentes, responderá processo administrativo de exclusão.

Oficiais de saúde

O Corpo de Bombeiros do DF também publicou a lista dos candidatos não habilitados na trigésima segunda chamada, após a apresentação e entrega dos documentos, no concurso para oficiais bombeiros militares de saúde. Já os candidatos convocados para a entrega da documentação, deverão comparecer na mesma data e horário descritos acima.