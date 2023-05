UFRJ lança novo concurso com oferta de mais de 100 vagas

(foto: Acervo SGCOM/UFRJ )

A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) lançou concurso público para provimento de vagas em cargos efetivos do quadro único de pessoal da universidade, no nível de classificação E. São ofertadas 194 vagas. O salário inicial é de R$ 4.556,92, acrescido de benefícos. O edital de abertura foi publicado na página oficial do certame na última semana.As inscrições serão efetuadas, unicamente, via internet, por meio do site da UFRJ e poderão ser realizadas no período de 31 de maio até 2 de julho de 2023. O valor da taxa de inscrição será de R$ 160.

Há chances para administrador, analista de Tecnologia da Informação, aquiteto e urbanista, arquivista, assistência social, auditor e bibliotecário- documentalista, bíologo, biomédio, contador, economista, enfermerio, engenheiro, estatístico, farmacêutico, farmacêutico bioquímico, fisioterapeuta, geógrafo, médico, músico, nutricionista, odontólogo, produtor cultural, psicólogo, técnico desportivo, técnico em assuntos educacionais e tecnólogo. Confira aqui a distribuição das vagas!



O certame será realizado em etapa única, sendo composto das seguintes fases:

a) Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para os candidatos a todos os cargos, exceto para o cargo de Músico, todas as áreas de atuação (Viola, Violino e Piano).

b) Prova prática, de caráter eliminatório e classificatório, para os candidatos ao cargo de Odontólogo, todas as áreas de atuação (Endodontia, Dentística e Prótese; Prótese Dentária e Implantodontia; Prótese, Dentística e Periodontia; Radiologia) e Músico, todas as áreas de atuação (Viola, Violino e Piano).

c) Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, para os candidatos ao cargo de Enfermeiro, todas as áreas de atuação (Medicina do Trabalho, Geral, Materno-Infantil/Perinatologia, Obstétrica, Pediátrico, Perfusionista e Psiquiatria).

d) Prova de títulos, de caráter classificatório, para os candidatos a todos os cargos.

A aplicação das provas objetiva e discursva está marcada para 20 de agosto.



*Estagiária sob supervisão de Lorena Pacheco