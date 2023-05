TJRS publica edital de abertura do concurso para analista e técnico de TI

As inscrições ficarão abertas no período entre 16 de maio e 14 de junho e deverão ser efetuadas exclusivamente pela internet, nos sites do próprio tribunal ou na págna oficial do certame . A Vunesp disponibilizará, em dias úteis, no horário das 08h às 17h, computador para candidatos que não tiverem acesso à internet, no Hotel Intercity Cidade Baixa, na Avenida Loureiro da Silva, 1960, Cidade Baixa – Porto Alegre – RS.



O valor dos ganhos mensais para analista de TI é de R$ 10.257,50, (padrão A1) podendo chegar a R$ 14.596,28 (padrão C9). Já para técnico de TI, o valor é R$ 4.995,33 (padrão A1), podendo chegar a R$ 7.660,02 (padrão C15).

Organizado pela Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita (Vunesp), o certame é composto de prova objetiva e prova de títulos, para os cargos de analista de TI. As provas objetivas serão aplicadas na cidade de Porto Alegre, em 20 de agosto. Para os cargos de nível superior, serão aplicadas no turno da manhã, com duração de 05h. Para o cargo de nível médio, será aplicada no turno da tarde, com duração de 04h.