CREFITO da Bahia lança concurso com 355 vagas; salários chegam a R$ 8.190

O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 7ª REGIÃO (CREFITO-7), na Bahia, lançou concurso publico que oferta 355 vagas entre imediatas e para cadastro reserva. Há chances para assistente administrativo (em diversas especialidades), técnico em informática, assessor jurídico e contábil, além de programador. Confira aqui o edital de abertura completo!



O concurso público será executado pelo Instituto Quadrix. O período de solicitação de inscrição ficará aberto entre 2 de maio e 14 de junho. Será admitida exclusivamente a inscrição via internet, na página oficial do certame. Valores das taxas de inscrição: R$ 60 para os cargos de nível médio e nível técnico; e R$ 75 para os de nível superior.



Compõem esta seleção: prova objetiva e prova discursiva. Ambas de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos. A prova objetiva será constituída de 120 questões .O julgamento de cada item será CERTO ou ERRADO, de acordo com o(s) comando(s) a que se refere o item. Já a discursiva, consiste na elaboração de texto dissertativo, com extensão mínima de 20 linhas e máxima de 30 linhas. Ambos os exames serão aplicados em 9 de julho nas cidades de Salvador/BA e Vitória da Conquista/BA.



O CREFITO-7 oferecerá aos candidatos admitidos um salário que varia entre R$ 2.282,35 e R$ 8.190,05. Além dos seguintes benefícios: auxílio alimentação, no valor de R$ 1.011,04 por mês; plano de saúde(Médico e Hospitalar);plano de cargos e salários; e auxílio transporte, conforme legislação vigente.



