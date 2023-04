Prefeitura de Cascavel abre inscrições de concurso com 157 vagas

(foto: Freepik/Reprodução)

Estão abertas as inscrições do concurso da Prefeitura de Cascavel, destinado ao preenchimento de 157 vagas em cargos de nível fundamental, médio e superior. Os candidatos poderão se inscrever até o dia 14 de maio, pelo site da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste).