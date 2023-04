Iprev-DF divulga o resultado preliminar das provas discursivas

Os candidatos poderão interpor recurso contra o resultado a partir das 10 horas desta quinta-feira (20), até às 18 horas do dia 27 de abril. O parecer e as respostas de recursos e o resultado definitivo da prova discursiva serão divulgados na data provável de 5 de maio.





Foram ofertadas 65 oportunidades de preenchimento imediato e outras 20 para formação de cadastro reserva no concurso do Iprev-DF. As vagas foram destinadas aos cargos de especialista em atuária, especialista em investimentos e especialista em previdenciário. Os salários iniciais podem chegar a R$ 6.760.





A seleção é composta pelas etapas de prova objetiva e discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório. A prova objetiva foi composta por 120 questões, valendo 120 pontos, e avaliou as habilidades e os conhecimentos dos candidatos.





Já a prova discursiva valeu 30 pontos e consistiu na elaboração de texto dissertativo, com extensão mínima de 20 linhas e máxima de 30 linhas, a respeito de temas relacionados aos conhecimentos específicos da especialidade.