Serpro publica edital com 602 vagas imediatas; salários iniciais de R$ 9.025,73

(foto: Serpro/Reprodução)



Uma ótima oportunidade foi aberta para os profissionais da tecnologia. O Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) publicou um novo edital de concurso público ofertando 602 vagas imediatas, mais as chances para formação de cadastro reserva, para a carreira de analista de tecnologia.

As chances são para lotação nas seguintes localidades: Belo Horizonte, Belém, Brasília, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Salvador, Rio de Janeiro ou São Paulo. Os aprovados e nomeados receberão o salário de R$ 9.025,73 - composto pelo salário nominal de R$ 7.848,46, mais a gratificação de R$ 1.177,27 - para cumprir uma carga horária de 40 horas semanais. Os candidatos também receberão os seguintes benefícios:





a) auxílio-creche, no valor de R$ 453,25;

b) auxílio-transporte, de acordo com a legislação vigente;

c) auxílio a filho com deficiência, no valor de R$ 1.362,91;

d) plano de saúde;

e) plano odontológico;

f) plano de previdência complementar;

g) participação nos lucros e resultados;

h) acesso a ações de educação corporativa (cursos e eventos) internas e externas e incentivo a programas de pós-graduação e idiomas;

i) possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional;

j) possibilidade de percepção de gratificação de natureza técnica equivalente à complexidade dos projetos desenvolvidos.

Requisitos

Para concorrer às vagas, é preciso ter diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação na área de tecnologia, reconhecido e concluído em instituição de nível superior credenciada pelo Ministério da Educação (MEC); ou curso de graduação em qualquer área de formação, reconhecido e concluído em instituição de nível superior credenciada pelo MEC, acrescido de curso de pós-graduação na área de tecnologia, com carga horária mínima de 360 horas, fornecido por instituição credenciada pelo MEC.





Entre as atribuições da carreira estão: