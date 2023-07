Resultado preliminar do concurso do Procon-DF é divulgado; confira lista

567

(foto: BRENO FORTES/CB/D.A PRESS)





O resultado preliminar do concurso público do Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal (Procon-DF) foi divulgado nesta segunda-feira (17/7). A relação dos aprovados está disponível no site da banca organizadora do certame, o Instituto Quadrix.Os candidatos poderão interpor recurso contra o resultado preliminar do concurso público das 10 horas de hoje (18/7) até às 18 horas de quarta-feira (19/7), na página oficial do certame , por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso.