Concurso da Petrobras: Cebraspe publica orientações para a prova

(foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)



Cebraspe publicou um comunicado nesta terça-feira (18/4) com diversas orientações para a prova objetiva da Petrobras , que será aplicada no dia 30 de abril. O certame oferta 1.492 vagas, entre imediatas e cadastro de reserva.

Segundo o documento, a consulta aos locais de prova estará disponível a partir do dia 20 de abril. O candidato deverá verificar o local de realização das provas, por meio de consulta individual, devendo, para tanto, informar os dados solicitados.





O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência mínima de uma hora do horário fixado para o início, munido de caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente, do comprovante de inscrição e do documento de identidade original.





As oportunidades são direcionadas para profissionais com ênfase em operação (114), manutenção – mecânica (66), manutenção – instrumentação (55), manutenção – elétrica (41), segurança do trabalho (36), operação de lastro (24), inspeção de equipamentos e instalações (11), suprimentos de bens e serviços – administração (6), logística de transporte e controle (6), enfermagem do trabalho (5), projetos, construção e montagem – mecânica (5) e projetos, construção e montagem – elétrica (4).





As provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, valerão 100 pontos e abrangerão os objetos de avaliação constantes e terão a duração de quatro horas. Cada prova objetiva será constituída de itens para julgamento, agrupados por comandos que deverão ser respeitados. O julgamento de cada item será certo ou errado, de acordo com o comando a que se refere o item.





A remuneração mínima inicial é de R$ 5.563,90. Também é oferecido previdência complementar (opcional), plano de saúde (médico, hospitalar, odontológico, psicológico e benefício farmácia), além de benefícios educacionais para dependentes, entre outros.