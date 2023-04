Candidatos do concurso do BB já podem consultar os locais das provas

(foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Os inscritos no concurso do Banco do Brasil - mais de 1,3 milhão de inscritos para as vagas de escriturário (agente comercial) e mais de 130 mil inscritos para as vagas de escriturário (agente de tecnologia) - já podem acessar o local de provas por meio de um link disponibilizado no site da banca organizadora, a Fundação Cesgranrio

O certame oferta 6 mil vagas para todos os estados e Distrito Federal. O cargo exige nível médio. A seleção é composta por provas objetivas e de redação. Ambos os exames serão aplicados em 23 de abril de 2023. Os candidatos terão cinco horas para responder às avaliações.

As provas objetivas serão compostas por 70 questões de múltipla escolha, sendo 25 questões de conhecimentos básicos e 45 questões de conhecimentos específicos, de caráter eliminatório e classificatório, totalizando 100 pontos. O conteúdo programático pode ser consultado no edital (Anexo III). Já a redação deve ser estruturada na forma de texto em prosa do tipo dissertativo-argumentativo, e valerá 100 pontos.

A remuneração inicial ofertada é de R$ 3.622,23. Será acrescido a este valor o vale-transporte, auxílio-creche; ajuda alimentação e refeição, auxílio a filho com deficiência, previdência complementar, acesso a plano de saúde, plano odontológico básico. O aprovado terá também participação nos lucros ou resultados e a programas de educação e capacitação.

*Estagiária sob supervisão de Thays Martins