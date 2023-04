Prefeitura de Cascavel lança concurso para todos os níveis de escolaridade

A Prefeitura Municipal de Cascavel, no Paraná, abriu um novo concurso público destinado ao preenchimento de 157 vagas em cargos de nível fundamental, médio e superior. Confira as carreiras abaixo:

Nível fundamental: carpinteiro, eletricista, mecânico de veículos a diesel, operador de máquinas leves, operador de máquinas pesadas e pedreiro.





Nível médio/técnico: educador social – feminino, educador social – masculino, guarda civil patrimonial, motorista I, motorista II e técnico em edificações.





Magistério: professor de educação física.





Nível superior: advogado, analista programador de sistemas e tradutor e intérprete de libras.





Os candidatos do concurso serão avaliados por meio das seguintes etapas:

Os candidatos também passarão por exame pré-admissional, de caráter eliminatório, tendo a finalidade de verificar as condições físicas e de saúde, mentais e psicológicas necessárias ao desempenho das funções do cargo público postulado e consistirá de exame médico clínico e, se necessário exames complementares, bem como de avaliação psicológica.





Segundo o cronograma do certame , as inscrições serão abertas no dia 24 de abril e poderão ser realizadas até o dia 14 de maio, por meio do site da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) , banca examinadora.