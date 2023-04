Governo Lula pode anunciar megapacote de concursos com 8,5 mil vagas

Oportunidades são para todo o Brasil, com salários que chegam até R$ 23 mil (foto: Reprodução/Pexels) Para aqueles que buscam pela tão almejada vaga de concurso no setor público, este é um ano promissor. Isso porque a União deve anunciar, nos próximos dias, o primeiro pacote de concursos públicos federais, com expectativa de pelo menos 8,5 mil vagas em 15 órgãos. A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, trabalha para autorizar os certames. Outros dois blocos devem ser disponibilizados até o fim de 2023.





O primeiro concurso público do primeiro ano do governo Lula foi autorizado em 10 de abril, com 814 vagas para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Os cargos são para analista em ciência e tecnologia, pesquisador e tecnologista e exigem nível superior. O salário é de até R$ 16.798,48. O edital deverá ser publicado em até seis meses. O concurso é o primeiro a ser realizado pela pasta desde 2012.













Esther Dweck, ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos: "Várias áreas estão com dificuldade" (foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

Segundo Dweck, órgãos com maior déficit de pessoal serão priorizados. "Várias áreas estão com dificuldade. Foi um período de muito desmonte, praticamente sem nenhum concurso", disse a ministra da Gestão em entrevista à Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Os cargos serão para os níveis médio e superior, com salários de até R$ 23.563,79. As vagas devem ser espalhadas pelo Brasil, com oportunidades para o Distrito Federal e outros estados.





O anúncio foi feito em evento dos 100 primeiros dias do governo Lula. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, também aproveitou a ocasião para confirmar a realização de concurso público para o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).





"Vamos convocar aqueles que fizeram concurso público e estavam na reserva, de forma emergencial. Isso é um grande reforço para essa área que foi completamente exaurida", disse a Marina Silva em entrevista à emissora CNN. Durante o evento, o presidente Lula enfatizou a necessidade da contratação para a área do meio ambiente. "A Marina Silva está em uma fase de montar o que foi desmontado. Desde contratar gente até equipamento para que possamos voltar a ter um padrão de fiscalização que tínhamos há dez anos", apontou.





A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, também confirmou a realização de concursos públicos. De acordo com ela, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e a Receita Federal serão órgãos contemplados pelo pacote a ser anunciado por Dweck.





O anúncio da ministra do Planejamento foi feito durante uma aula magna no câmpus de Araraquara da Unifesp. "Vai ter concurso para o IBGE, concurso para o Ipea, concurso para auditores, concurso para a Receita", afirmou. Tebet afirmou, ainda, que a autorização dos concursos federais ocorrerá em duas fases, mas não confirmou quais órgãos serão contemplados no primeiro grupo. "Não sei quem fica na primeira leva ou na segunda leva, mas já tem uma lista ali." Na ocasião, a ministra reforçou que o tema está em estágio avançado e que detalhes devem ser divulgados em breve por Dweck.

CERTAMES PREVISTOS

Concursos solicitados e aguardando autorização





Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)





Vagas: 2.503

2.503 Cargo: Técnico, analista e pesquisador

Técnico, analista e pesquisador Escolaridade: médio e superior

médio e superior Salário: não definido





Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama)





Vagas: 2.408

2.408 Cargo: Analista administrativo e analista ambiental

Analista administrativo e analista ambiental Escolaridade: superior

superior Salário: não informado





Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai)





Vagas: 1.043

1.043 Cargo: diversos

diversos Escolaridade: médio, técnico e superior

médio, técnico e superior Salário: não informado





Receita Federal





Vagas: não informado

não informado Cargo: não informado

não informado Escolaridade: não informado

não informado Salário: não informado





Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)





Vagas: não informado

não informado Cargo: não informado

não informado Escolaridade: não informado

não informado Salário: não informado





Banco Central





Vagas: 245 vagas

245 vagas Cargo: Técnico, analista e procurador

Técnico, analista e procurador Escolaridade: médio e superior

médio e superior Salário: até R$23,563,79





Polícia Federal





Vagas: 677 vagas

677 vagas Cargo: Agente administrativo e outros

Agente administrativo e outros Escolaridade: médio

médio Salário: não definido





Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA)





Vagas: não informado

não informado Cargo: não informado

não informado Escolaridade: não informado

não informado Salário: não informado





Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)





Vagas: não informado

não informado Cargo: não informado

não informado Escolaridade: não informado

não informado Salário: não informado





Ministério do Trabalho





Vagas: não informado

não informado Cargo: Auditor-fiscal do trabalho

Auditor-fiscal do trabalho Escolaridade: superior

superior Salário: não informado





Comissão de Valores Mobiliários (CVM)





Vagas: 127

127 Cargo: Agente executivo, inspetor e analista

Agente executivo, inspetor e analista Escolaridade: médio e superior

médio e superior Salário: não informado





Superintendência de Seguros Privados (Susep)





Vagas: 107

107 Cargo: Analista técnico

Analista técnico Escolaridade: superior

superior Salário: não informado





Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)





Vagas: 100

100 Cargo: Técnico administrativo, técnico em regulação, analista administrativo e especialista em regulação

Técnico administrativo, técnico em regulação, analista administrativo e especialista em regulação Escolaridade: médio e superior

médio e superior Salário: não informado





Agência Nacional do Petróleo (ANP)





Vagas: 199

199 Cargo: Técnico administrativo, técnico em regulação, analista administrativo e especialista em regulação

Técnico administrativo, técnico em regulação, analista administrativo e especialista em regulação Escolaridade: médio e superior

médio e superior Salário: não informado





Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)





Vagas: 362

362 Cargo: Técnico administrativo, técnico em regulação, analista administrativo e especialista em regulação

Técnico administrativo, técnico em regulação, analista administrativo e especialista em regulação Escolaridade: médio e superior

médio e superior Salário: não informado





Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel)





Vagas: 373

373 Cargo: Técnico administrativo, técnico em regulação, analista administrativo e especialista em regulação

Técnico administrativo, técnico em regulação, analista administrativo e especialista em regulação Escolaridade: médio e superior

médio e superior Salário: não informado





Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)





Vagas: 184

184 Cargo: Técnico administrativo, técnico em regulação, analista administrativo e especialista em regulação

Técnico administrativo, técnico em regulação, analista administrativo e especialista em regulação Escolaridade: médio e superior

médio e superior Salário: não informado





Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)





Vagas: 126

126 Cargo: Técnico administrativo, técnico em regulação, analista administrativo e especialista em regulação

Técnico administrativo, técnico em regulação, analista administrativo e especialista em regulação Escolaridade: médio e superior

médio e superior Salário: não informado





Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (Ana)





Vagas: 109

109 Cargo: Técnico administrativo, analista administrativo e especialista

Técnico administrativo, analista administrativo e especialista Escolaridade: médio e superior

médio e superior Salário: não informado

Confira dicas para se sair bem em um concurso público

O professor de direito constitucional do Gran Cursos e juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Aragonê Fernandes, 43 anos, afirma que a preparação para um concurso funciona como um tripé. “Primeiro, é preciso fazer uma leitura da lei seca, conhecer a legislação. Depois, absorver o conteúdo teórico e, por fim, passar pela parte prática, com a resolução de questões”, destaca. O ideal é iniciar os estudos antes da publicação do edital. “Quando ainda não um edital, pode-se optar por resolver questões das bancas mais comuns de concursos públicos”, aconselha.





Fernandes orienta que, ao definir uma rotina de estudos, é mais importante aproveitar o tempo disponível com constância do que determinar uma quantidade fixa de horas. “É possível se preparar com menos, contato que uma constância seja mantida”, frisa.

O especialista em concursos públicos da Estratégia Cursos, Victor Tanaka, diz que além do planejamento, o concurseiro precisa ter consciência que o processo é gradual. “A preparação deve ser de médio a longo prazo. Não se deve pensar que vamos estudar hoje e passar na semana que vem.”









"Como você lida com os erros é que faz a diferença", afirma Suelen (foto: Reprodução/Arquivo Pessoal) A professora da rede pública de ensino Suelen Gonçalves dos Anjos, 39, estuda para concurso público há nove meses. Aprovada em 1º lugar no concurso Universidade do Distrito Federal (UnDF), a professora prestou outros dois concursos e participará, hoje, de seu quarto concurso, dessa vez em âmbito federal.





“Geralmente estudo quatro horas por dia, quando não estou trabalhando. Para conseguir a aprovação, além de estudar a teoria e a prática, é preciso disciplina, constância e paciência, porque a você vai errar muito e reprovar ao longo do caminho”, afirma. Suelen se prepara por meio do cursinho Gran Cursos e conta que estuda também técnicas de preparação para se sair bem.



“Como você lida com os erros é que faz a diferença. Ter estabilidade mental é fundamental”, reforça. A professora diz se sentir preparada e confiante para a prova. “O fato de ter uma certa familiaridade com concurso e ter um emprego me deixa mais confiante”, conclui.