Fhemig abre 24 vagas de trabalho para profissionais da saúde

Casa de Saúde Santa Izabel, em Betim, tem uma vaga para médico clínico para cumprir 24 horas semanais (foto: Fhemig/Divulgação) A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) está com 24 vagas de trabalho distribuídas em unidades de Belo Horizonte, Grande BH e interior do estado. As oportunidades vão de cargos de nível técnico a superior.

Já no Hospital Alberto Cavalcanti, as oportunidades são para médico oncologista, com duas vagas, para cumprir 24 horas semanais. Outra vaga é para médico hematologista, que deverá atuar no setor de onco-hematologia, cumprindo 24 horas por semana.



Casa de Saúde Santa Izabel (CSSI) – Betim

- Uma vaga para médico clínico para cumprir 24 horas semanais. Especialidades: clínica médica; alergia e imunologia; angiologia; cancerologia/clínica; cardiologia; endocrinologia; endoscopia; gastroenterologia; geriatria; hematologia e hemoterapia; nefrologia; pneumologia; reumatologia.



Casa de Saúde São Francisco de Assis (CSSFA) – Bambuí

As vagas são para: técnico em patologia clínica (1); fisioterapeuta (1) em 30 horas semanais; nutricionista (1) em 40 horas semanais; fonoaudiólogo (1) 40 horas semanais; terapeuta ocupacional (1), 30 horas semanais; médico generalista (2) em 24 horas semanais; e médico clínico (3) em 24 horas semanais.

O prazo final para realizar inscrição varia de 20 a 28 de abril, conforme a unidade de saúde pretendida.

Para visualizar todos os processos seletivos simplificados, acesse o link “Como ingressar na Fhemig”, na página da fundação: www.fhemig.mg.gov.br . É recomendado navegar pelo Internet Explorer ou Mozilla Firefox (versão 3.5). O sistema não é compatível com celular.