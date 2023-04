PCDF divulga o resultado da avaliação psicológica e da sindicância de vida pregressa

(foto: PCDF/Reprodução)



A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) publicou o resultado provisório das etapas de avaliação psicológica e da sindicância de vida pregressa e investigação social, referentes ao concurso público destinado a carreira de escrivão da polícia.





Os nomes dos aprovados foram publicados no Diário Oficial do DF desta quinta-feira (13) e podem ser conferidos a partir da página 131. Clique aqui e acesse.

Os candidatos inaptos na avaliação psicológica poderão conhecer as razões da inaptidão em local, data e horário a ser divulgado no site do Cebraspe, no período das 10h do dia 13 de abril às 18h do dia 16 de abril.





Já aqueles que quiserem ter acesso aos motivos da contraindicação na etapa de sindicância de vida pregressa, poderão ter acesso a partir das 10h do dia 13 de abril às 18h do dia 19 de abril no site do Cebraspe.





O concurso da PCDF registrou 52.636 inscritos, concorrendo por 300 vagas efetivas. O edital foi publicado em 2019 e o salário inicial da categoria era de R$ 8.698,78, para 40 horas semanais de trabalho.