Concurso INSS: liberada consulta individual aos gabaritos preliminares

Os candidatos foram submetidos a prova objetiva composta de 120 itens e prova discursiva composta de duas questões discursivas. Ambos os exames aplicados em 9 de abril de 2023, às 8 horas (horário oficial de Brasília).





O curso de formação é de caráter eliminatório e classificatório e é inédito na história dos certames do INSS. A etapa foi realizada no período entre 6 de março e 5 de abril. O curso foi presencial em nove capitais, dentre elas Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. A carga horária foi de até 180 horas e, durante este período, o candidato matriculado recebeu remuneração relativa à metade do salário do cargo.





Sobre o concurso





Segundo a banca, foram registradas 1.023.494 inscrições para as 1 mil vagas imediatas ofertadas para o cargo de técnico do seguro social. O índice de inscritos no certame representa uma pequena queda se comparado com o concurso de 2015, quando a banca registrou 1.043.807 de inscrições.





A seleção oferta o salário de até R$ 5.905,79, composto pelo vencimento básico de R$ 712,61, gratificação de atividade executiva, no valor de R$ 1.140,18, gratificação de desempenho da atividade do seguro social, de até R$ 3.595, além de auxílio-alimentação, no valor de R$ 458.

O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação, Seleção e Promoção de Eventos (Cebraspe), banca orgnanizadora do concurso do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), liberou a consulta individual ao gabarito preliminar do curso de formação. Confira aqui o gabarito! Cabe frisar que os gabaritos oficiais preliminares da prova objetiva do curso de formação serão divulgados na página oficial do certame a partir das 19h desta quarta-feira (12/4). Segundo comunicado emitido pelo Cebraspe , quem desejar interpor recurso disporá das 10h desta quinta-feira (13/4) às 18h de sexta-feira (14/4) para fazê-lo.