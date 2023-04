UFMG abre concursos com vagas para professores

Larissa Cavalcante - Estado de Minas - Nesta segunda-feira (10/4), a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) divulgou dois Concursos Públicos para preencher três vagas de Professores Adjuntos nas áreas de Estatística e Probabilidade e Instituições Políticas. Para participar do concurso, é necessário que o candidato seja doutor na área escolhida.



Para concorrer a uma das duas vagas do Edital nº 753, na área Estatística e Probabilidade, a inscrição deve ser feita por meio do site da UFMG.





Já para os interessados à vaga do Edital nº 756, da área de estudo sobre Instituições Políticas, a inscrição deve ser realizada pelo e-mail: concurso-prof-adjunto@fafich.ufmg.br.





O valor da remuneração será de R$ 4.472,64 a R$ 9.616,18. A carga horária será de 40 horas semanais. As inscrições poderão ser feitas até o dia 7 de agosto de 2023.





A avaliação será feita por meio de uma prova escrita, julgamento de títulos, além de apresentação de seminário. Os concursos terão validade de um ano, entretanto, podem ser prorrogados.