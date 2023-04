Edital do concurso do Procon-DF é retificado; confira as mudanças

Técnico de atividades de defesa do consumidor - agente administrativo





Vagas imediatas: ampla concorrência (13 vagas); candidatos com deficiência (4 vagas); candidatos negros (5 vagas); e candidatos hipossuficientes (2 vagas).





Cadastro reserva: ampla concorrência (13 vagas); candidatos com deficiência (6 vagas); candidatos negros (5 vagas); e candidatos hipossuficientes (3 vagas).





Analista de atividades de defesa do consumidor - contabilidade





Vagas imediatas: ampla concorrência (2 vagas); candidatos com deficiência (0 vagas); candidatos negros (1 vagas); e candidatos hipossuficientes (0 vagas).





Cadastro reserva: ampla concorrência (2 vagas); candidatos com deficiência (1 vagas); candidatos negros (0 vagas); e candidatos hipossuficientes (0 vagas).





Analista de atividades de defesa do consumidor - direito e legislação





Vagas imediatas: ampla concorrência (10 vagas); candidatos com deficiência (3 vagas); candidatos negros (4 vagas); e candidatos hipossuficientes (2 vagas).





Cadastro reserva: ampla concorrência (9 vagas); candidatos com deficiência (4 vagas); candidatos negros (4 vagas); e candidatos hipossuficientes (2 vagas).

Sobre o concurso

O certame do Procon-DF oferta 174 oportunidades, destinados aos cargos de técnico de atividades de defesa do consumidor; analista de atividades de defesa do consumidor; e fiscal de defesa do consumidor.





Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório e prova discursiva, que consistirá na elaboração de texto dissertativo, com extensão mínima de 20 linhas e máxima de 30 linhas a respeito de tema relacionado aos conhecimentos básicos.





As provas objetivas e discursivas possuem a previsão de serem aplicadas em 30 de abril. Os aprovados na seleção serão remunerados com os salários iniciais que variam entre R$ 4.898, 91 e R$ 6.616, 62, a depender da carreira. Confira o edital completo a partir da página 61 do DODF do dia 17 de janeiro.