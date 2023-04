TRT da 14ª Região (RO/AC) publica resultado do processo de heteroidentificação

(foto: Freepik/Divulgação)

O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, com atuação em Rondônia e Acre, divulgou no Diário Oficial da União o resultado do processo de heteroidentificação de inscritos no concurso para o provimento de cargos do quadro permanente de pessoal.Os recursos referentes ao resultado desta etapa deverão ser interpostos no prazo de dois dias úteis subsequentes à publicação do edital, ou seja, até 6 de abril, exclusivamente por meio do site da Fundação Carlos Chagas (banca organizadora do certame) , de acordo com as instruções constantes na página do certame.

É ofertada apenas uma vaga para contratação imediata. Ademais, também oferece oportunidades para formação de cadastro reserva para vagas que surgirem ou forem criadas no prazo de vigência da seleção.

Há vagas para as seguintes áreas do cargo de analista judiciário: judiciária; administrativa; apoio especializado - especialidade tecnologia da informação e especialidade oficial de justiça avaliador. A graduação varia de acordo com a área escolhida, podendo ser em qualquer área, em Direito ou em Informática.

O subsídio mensal ofertado é de R$ 12.455,30, já incluso Gratificação de Atividade Externa (GAE), com exceção do cargo de analista judiciário Especialidade Oficial de Justiça Avaliador cuja remuneração é de R$ 14.271,70.

Quanto às chances para técnico judiciário, elas abrangem as seguintes áreas: - administrativa, e apoio especializado - especialidade tecnologia da informação (que é a única vaga imediata). Neste último caso, além do ensino médio, também é exigido curso de Programação com no mínimo 120 horas/aula ou ter concluído Curso Técnico na área de Informática. Ambos os cargos têm salário inicial de R$ 7.591,37.



O prazo de vigência do certame é de dois anos, a contar da data da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período.